Play-off-deelname PEC Zwolle hangt aan zijden draadje na ongelukkig verlies

Onnodig? Absoluut. PEC Zwolle was niet de mindere en kansen op de bevrijdende voorsprong waren er voldoende. Zeker in de eerste helft. Met name voor Youness Mokhtar, die in zijn eentje voor een zorgeloze 3-0 ruststand had kunnen zorgen. Maar keeper Timon Wellenreuther hield Willem II op de been. Want ook op de inzet van Younes Namli redde de Duitser bekwaam. Aan de andere kant was Willem II eenmaal gevaarlijk: Jordy Croux schoot de bal over.