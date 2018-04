Play-offs op de tocht voor PEC Zwolle na blamage bij de hekkensluiter

Nota bene tegen de ploeg die in 2018 nog geen wedstrijd wist te winnen, bewees PEC Zwolle zichzelf in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal een slechte dienst. FC Twente, hekkensluiter in de eredivisie en degradatiekandidaat nummer één, pakte terecht de punten (2-0).

,,Een hectisch potje", noemde trainer John van 't Schip het aanstaande treffen tussen FC Twente en PEC Zwolle maandagochtend na de afsluitende training, een dag voor de belangrijke wedstrijd in Enschede. Maar voor die aanduiding had de opwinding van beide kanten moeten komen. Dat was zeker niet het geval.

Gesteund door de fanatieke en zeer aanwezige aanhang vocht FC Twente zich naar de eerste overwinning van het kalenderjaar. De supporters waren het extra steuntje in de rug. Wat PEC Zwolle er tegenover stelde, neigde naar misplaatste arrogantie. Onbegrijpelijke en nonchalante keuzes in overvloed, het leek in de eerste helft helemaal nergens op bij de ploeg van coach Van 't Schip.

FC Twente voetbalde ook niet denderend, maar toonde wel de strijd die in een wedstrijd als deze gevraagd wordt. Dat resulteerde na 21 minuten in de 1-0 van verdediger Jeroen van der Lely, die scoorde nadat Sepp van den Berg matig uitverdedigde. Na de treffer van Van der Lely was het wachten op de 2-0. Die viel ook, veertien minuten later. Michaël Maria passeerde Diederik Boer.

De tweede helft was een lange zit, met een PEC Zwolle dat na de wissels van Piotr Parzyszek (vervangen door Queensy Menig) en Youness Mokhtar (vervangen door Terell Ondaan) met een totaal andere voorhoede speelde. Mustafa Saymak, normaal gesproken middenvelder, speelde in de punt van de aanval. De wijzigingen leverden PEC Zwolle niet de gewenste aansluitingstreffer op.

Zo is de marge die PEC Zwolle voor de winterstop had opgebouwd, verdwenen. Wil de club uit de Overijsselse hoofdstad Europa in, dan wordt in de laatste twee eredivisiewedstrijden tegen Willem II (thuis) en AZ (uit) veel meer gevraagd dan wat deze dinsdagavond in Enschede is tentoongesteld.

FC Twente-PEC Zwolle 2-0 (2-0). 21. Van der Lely 1-0, 35. Maria 2-0.