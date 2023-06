Pokermiljoenen en torenhoge ambities: dit is de nieuwe club van Dick Schreuder

Dick Schreuder naar de Spaanse derde divisie, op het eerste oog is dat een vrij bijzondere overstap. Maar achter die stap gaat veel meer schuil.

De succescoach van PEC Zwolle komt terecht bij een club die torenhoge ambities heeft, vormgegeven door de 47-jarige Haralabos Voulgairs, kortweg Bob. De Canadees verdiende grof geld met gokken en pokeren en werd vorig jaar eigenaar van CD Castellón. Niet om met zijn bedrijf Pitch32 ‘gewoon’ een voetbalclub in zijn bezit te hebben, maar vooral om ook echt iets met die club te bereiken.

Grote ambitie

Er zijn mogelijkheden te over en daarom wil Castellón zo snel als mogelijk de weg omhoog vinden. Afgelopen weekend lukte het niet om via de play-offs te promoveren naar het tweede niveau, de finale werd verloren. Dat raakt de ambities alleen niet. De wens van eigenaar Haralabos Voulgairs blijft in stand: de club wil naar het hoogste niveau, voor het eerst sinds 1991.