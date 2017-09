Pol van Boekel fluit PEC Zwolle-FC Groningen

Keeper Boer behoedt zwak PEC Zwolle voor nederlaag in De Koel

24 september PEC Zwolle is met de schrik vrijgekomen in stadion De Koel. VVV-Venlo had de zege voor het grijpen, maar keeper Diederik Boer lag in de slotfase meerdere keren in de weg. Met de 1-1 kreeg het zwak acterende en in veel te laag tempo spelende elftal van trainer John van ’t Schip meer dan het verdiende.