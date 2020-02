Pover PEC Zwolle speelt niets klaar tegen hekkensluiter RKC

PEC-invaller Reza Ghoochannejhad kon zaterdagavond niet voor de tweede keer dit seizoen een showtje opvoeren tegen RKC. Zo aantrekkelijk als de heenwedstrijd in Zwolle was (6-2), zo tegen viel het duel in Waalwijk: 0-0.

Vanwege de afgelaste wedstrijden op zondag gold RKC-PEC zaterdagavond als vervroegde afsluiter van het eredivisieweekeinde. Echt spetterend werd dat slot alleen niet. Spannend, ja, dat was het wel. Goed was het allesbehalve. Daarvoor werden simpelweg te veel fouten gemaakt.

Invalbeurt Reza

Pas na 57 minuten kreeg PEC de eerste serieuze mogelijkheid in Waalwijk. Mike van Duinen stuurde zijn aanvalsmaatje Lennart Thy weg, die in kansrijke positie voorlangs schoot. De Duitser, die de laatste weken zichtbaar moeite heeft met scoren, had zijn ploeg daar op 0-1 moeten zetten. Thy deed dat niet, waarna de meegereisde PEC-fans zongen om een invalbeurt van diens concurrent Reza Ghoochannejhad.

Niet zo’n heel gek verzoek voor trainer John Stegeman, want bankzitter Ghoochannejhad was ook de man die RKC in september hoogstpersoonlijk pijn deed in Zwolle door vier keer te scoren.

Niet excelleren

Een kwartier voor tijd kregen de supporters hun zin en meldde de spits uit Iran zich langs de lijn voor een invalbeurt. Zijn eerste eredivisieminuten in 2020. Gejoel in het uitvak was het gevolg. Alleen excelleren als vijf maanden eerder kon Ghoochannejhad niet. Heel PEC niet, overigens.

Omdat ook hekkensluiter RKC de kansen niet aaneenreeg, bleef het 0-0 in Waalwijk. Een punt waar beide teams niet heel veel mee opschieten, al zal PEC als pluspunt meenemen dat de ploeg voor de derde week op rij geen doelpunt incasseerde.

RKC Waalwijk-PEC Zwolle 0-0.