Prachtige goal Reijnders trekt de aandacht bij nipte oefenzege PEC Zwolle

Het was verreweg het hoogtepunt in een oefenduel waarin beide teams niet overtuigden. Nieuwkomer Gervane Kastaneer ontbrak nog. De aanvaller trainde deze week in Epe al wel een paar keer mee met de groep, maar was nog niet zover om minuten te maken tegen SC Cambuur. Dat gold wel voor aanvoerder Bram van Polen en centrumspits Slobodan Tedic, die vanwege blessures nog weinig speelden deze voorbereiding. Van Polen had last van zijn rib, Tedic van zijn bovenbeen. Beiden deden zaterdag een helft mee.