Presentatie PEC Man leidt tot reünie in stadion Zwolle

Albert Yobo, Rinus Israël en Mauro Almeida. Het spelershome van PEC Zwolle was donderdagmiddag het decor van een kleine reünie. Met dank aan Anton van Gerner, Herman Nijman en Gerjos Weelink, die in het boek PEC Man veertig oud-spelers van de club portretteerden.

De auteurs verstuurden de hoofdrolspelers een uitnodiging voor de boekpresentatie en herenigden zo onbedoeld meer dan twintig voormalige spelers van PEC. Of, zoals voorzitter Adriaan Visser de aanwezigen uitlegde: ‘Eigenlijk heten we gewoon Pé Eé Cé.’

,,We dachten eerst dat het leuk zou zijn als er acht of negen oud-spelers de presentatie zouden bijwonen”, legt auteur Weelink uit. ,,Ik geloof dat de helft uiteindelijk aanwezig was. Dat we hen door de presentatie van dit boek weer bij elkaar hebben gebracht, maakt deze middag voor ons ook wel heel bijzonder.”

Almeida

Zo vonden onder meer Ron Jans, Ben Hendriks, Klaas Drost en Rinus Israel zich als vanouds terug aan de lange eettafel in het spelershome. Achter de clubiconen haalden Albert Yobo, Dominggus Lim-Duan, André de Ridder en Mauro Almeida oude herinneringen op. De aanwezigheid van de Portugese verdediger, die de Zwolse club van 2004 tot 2006 diende, verraste de aanwezigen misschien wel het meest.

,,Ik heb geen seconde getwijfeld toen ik de uitnodiging ontving”, stelt Almeida. ,,Het is voor mij de ideale gelegenheid om oude vrienden te ontmoeten en nieuwe mensen hier te leren kennen. Ik heb hier achteraf gezien de mooiste tijd uit mijn carrière gehad. Na de wedstrijd tegen PSV van zondag vlieg ik terug naar Portugal. Ik hoop Diederik Boer nog even te treffen. Hij is enige uit de huidige ploeg met wie ik nog even heb samengespeeld.”

Negentig

Volledig scherm Ron Jans kreeg het eerste exemplaar overhandigd van voorzitter Adriaan Visser. Het eerste hoofdstuk in het boek PEC Man gaat over zijn vader Dries, het laatste Ron zelf. © Carmen van Gerner Almeida werd net als andere oud-spelers kort in het zonnetje gezet door Jans. De voormalige succescoach van PEC legde daarvoor uit dat vader Dries, aan wie het eerste hoofdstuk werd gewijd, ontbrak vanwege gezondheidsklachten. ,,Hij wilde hier zo graag bij zijn, maar wij hebben hem gedwongen om naar het ziekenhuis te gaan. Hij heeft namelijk een droom. Die droom is de negentig jaar te halen. Vrijdag (vandaag) haalt hij die hopelijk. Dan is hij jarig en gaan we hier in het stadion met de familie een hapje eten.”