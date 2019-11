Primeur voor Stegeman: PEC-coach verwelkomt voor het eerst complete selectie op trainingsveld

In het stadion van PEC trainden maandagmiddag de van blessures herstellende Bram van Polen, Mike van Duinen en Etiënne Reijnen apart van de groep. Dat gold ook voor Pelle Clement. De aanvoerder, die het belangrijke treffen met FC Twente zondag vanwege een schorsing mist, bekeek de groepssessie al fietsende op een hometrainer vanaf de zijlijn. Reservedoelman Michael Zetterer stond na elleboogklachten weer onder de lat.

Bij de eerste training in Wijthmen ontbrak Thomas Lam vanwege een gebroken middenvoetsbeentje. In de voorbereiding liepen vervolgens ook Van Duinen, Van Polen en Reijnen blessures op. Laatstgenoemde pakte nog wel de eerste competitiewedstrijden mee, maar meldde zich vervolgens opnieuw in de lappenmand met opspelende enkelklachten . Nadat Van Polen en Van Duinen vorige maand de individuele training op het veld hervatten, was het maandagmiddag de beurt aan Reijnen.

Van Duinen op weg naar groepstraining

Van de drie routiniers is Van Duinen het dichtst bij een rentree. De aanvaller die in juli in een oefenduel met Emmen zijn voet brak, hoopt zich deze maand bij de groep te voegen en weer wedstrijdritme op te doen. Of Van Polen (schouder) en Reijnen voor de winterstop nog hun opwachting zullen maken bij PEC, valt nog te bezien. De ervaren verdedigers zagen vorige maand Thomas Lam, Yuta Nakayama en Vito van Crooij na maanden afwezigheid hun comeback in de hoofdmacht maken en ook een handvol andere teamgenoten de ziekenboeg betreden en binnen een paar weken weer verlaten.