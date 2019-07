Proefspeler Dekono (18) valt op bij PEC Zwolle: ‘Een heel moderne back’

Dekono speelde vorig seizoen in de O19 van Girondins Bordeaux en mag zich deze zomer laten zien bij PEC Zwolle. Dat doet hij goed, vinden technisch manager Mike Willems en beloftentrainer Mark Looms. De verdediger speelde mee in de oefenwedstrijden tegen IJsselmeervogels (0-2 zege) en Al Ahly (1-1).

Looms omschrijft Dekono als een ‘heel moderne back’. ,,Hij is vast aan de bal en heeft goede aannames naar voren. Ik ben heel positief over hem. Anthony komt uit een ander land. De vraag is dan hoe hij zich houdt in de Nederlandse cultuur. Heel goed, vind ik. Ook al is hij nog maar 18 jaar.”