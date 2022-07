Proefspeler Jimmy Kaparos tekent contract bij PEC Zwolle: ‘Ontzettend fijn dat de trainers zo positief zijn’

De verdedigende middenvelder, die ook in de verdediging kan spelen, is blij dat hij van zijn oude club Schalke 04 de kans kreeg zich te laten zien in de voorbereiding. ,,Ik heb op trainingen en in wedstrijden mijn stinkende best gedaan en dan is het ontzettend fijn om te horen dat de trainers bij PEC Zwolle zo positief over me zijn.”