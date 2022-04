Proefspeler PEC blijft nog tot einde van seizoen in Zwolle: ‘We geven hem voordeel van de twijfel’

Sion, zoon van voormalig prof Romano en afkomstig van de amateurs van Pelikaan-S uit Oostwold, deed eind maart al mee in het oefenduel met SC Heerenveen (1-0 nederlaag). Toen viel hij een halfuur voor tijd in voor Eliano Reijnders.

Volgens PEC-trainer Dick Schreuder maakte Sion, een buitenspeler die ook op nummer 10 kan spelen, een prima indruk. ,,Je ziet dat hij kwaliteiten heeft, zeker aan de bal. We proberen hem alleen nog wel wat sterker te krijgen. Dat gaat niet van de een op andere dag, maar we geven hem het voordeel van de twijfel.”

Dat mag Sion de komende weken op de training laten zien. ,,Daarna gaan we kijken of we zijn ontwikkeling goed genoeg vinden. Zodat hij hier misschien kan aansluiten.”

Duidelijkheid

Verder is PEC in gesprek met Bart van Hintum (35) over een terugkeer naar Zwolle. De verdediger, van wie het aflopende contract bij FC Groningen niet wordt verlengd, hoopt dat er komende weken duidelijkheid komt. ,,Maar ik heb er een goed gevoel bij”, vertelde hij afgelopen weekeinde. Van Hintum, die aangaf dat het voor hem niet uitmaakt of PEC erin blijft of degradeert, was zondag al toeschouwer bij de IJsselderby.