Profcontract voor vijf jeugdspelers van PEC Zwolle

VIDEO Darryl Lachman (PEC Zwolle) boekt met Curaçao histori­sche zege op Haïti

8 september Curaçao blijft vriend en vijand verrassen in Amerika. Met PEC Zwolle-verdediger Darryl Lachman in de basis en Elson Hooi (ADO Den Haag) als matchwinner won het eiland zondag voor het eerst in 70 jaar van Haïti (1-0).