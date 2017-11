Professionele freestyler en Kroatisch international nieuwe keepster PEC

Bukovec heeft het niet alleen tot international van Kroatië geschopt, ze is tevens populair vanwege haar status als professioneel freestyler in het voetbal. De voormalige keepster van Belmont University in de VS en Töcksfors uit Zweden blijkt een heel assortiment aan voetbaltrucs te hebben, waarmee ze op verschillende locaties en tijdens diverse evenementen tientallen bezoekers trok.