PSV’er of niet, in zijn hart blijft Ryan Thomas altijd een Zwollenaar

Clint Leemans maakt wereldgoal tegen AZ, maar stapt chagrijnig in de bus terug naar Zwolle

20 september PEC-trainer John Stegeman pakte voor het eerst in zijn carrière als coach een punt tegen AZ, Clint Leemans scoorde een wereldgoal. En toch stapten beiden zaterdagavond na de 1-1 in Alkmaar chagrijnig in de bus terug naar Zwolle.