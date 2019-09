PSV’ers Malen, Doan en Gutiérrez leggen PEC Zwolle na rust over de knie

liveIn 2017 en 2018 zwijnde PSV in Zwolle met zeges in blessuretijd. De versie van 2019 was veel minder spannend: PEC verloor zondag met ruime cijfers (0-4).

John Stegeman bestempelde de aanval van PSV in aanloop naar het thuisduel nog als ‘Europese top-waardig’. Bergwijn, Ihattaren, Malen; de trainer van PEC genoot ervan. Toch hield zijn ploeg de rappe voorhoedespelers van de Eindhovenaren aardig in bedwang. Alleen voor rust althans.

Kansrijk

Alleen op een schotje van aanvoerder Pablo Rosario had PEC in de eerste helft geen antwoord. Keeper Xavier Mous ging daarbij niet vrijuit. Even daarvoor hadden de Zwollenaren zelf op voorsprong kunnen komen toen Reza Ghoochannejhad het doel van Jeroen Zoet in kansrijke positie onder vuur nam. De spits koos een hoek, maar zag de keeper van PSV redden.

Ghoochannejhad was één van de nieuwelingen in de basis van PEC Zwolle. Hij begon in de punt van de aanval, waardoor Lennart Thy een linie terugzakte. De Duitser speelde op 10, een positie die hij tegen RKC Waalwijk een half uur lang prima invulde. Ook had Stegeman basisplaatsen in petto voor Darryl Lachman en Dennis Johnsen, die Rick Dekker en Thomas Bruns op de bank hielden.

Malen

Met de omzettingen lukte het PEC niet om te stunten tegen PSV. Het geloof verdween helemaal toen Donyell Malen, weer hij, de 0-2 achter Mous schoot. De doelman kreeg nog wel een handje tegen de bal, maar dat was niet genoeg om de treffer van Malen te voorkomen. Even later bekroonde invaller Ritsu Doan een prachtige aanval met de derde Eindhovense goal van de middag (0-3).

Een meevallertje voor PEC Zwolle was de rentree van Vito van Crooij, die na 73 minuten Iliass Bel Hassani afloste. De aanvaller maakte tegen PSV zijn eerste eredivisieminuten van het seizoen, nadat een buikwandblessure hem wekenlang aan de kant hield.

PEC Zwolle-PSV 0-3 (0-1). 39. Pablo Rosario 0-1, 68. Donyell Malen 0-2, 72. Ritsu Doan 0-3, 90+2. Erick Gutiérrez 0-4.