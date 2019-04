PSV-PEC Zwolle mag van huurling Kenneth Paal vanavond best een potje FIFA zijn

Kenneth Paal wil eerst even wat rechtzetten, over die ene keer dat PSV TV een bezoek bracht aan Steven Bergwijn. Hij was aangeschoven voor een potje FIFA. De cameraman had de opname nog niet gestart of Bergwijn zette zijn maatje al op achterstand. ,,En Stevie deed zo blij”, weet Paal nog. ,,Maar dat ik vervolgens won, stond er natuurlijk niet op. Diep in zijn hart weet Stevie dat ik een betere FIFA-speler ben.”