Publiekslieveling Parzyszek van PEC Zwolle op weg naar Polen

Piast Gliwice heeft Parzyszek sinds een week als topdoelwit gemarkeerd op het wensenlijstje. De Poolse club is er alles aan gelegen om de spits maandag al te laten aansluiten bij de selectie die sinds twee weken in voorbereiding is. Gliwice bereikte eerder al in hoofdlijnen een akkoord met de spits over een verbintenis die hem tot 2021 in zijn geboorteland zal houden.

Nu PEC Zwolle zich bereidwillig opstelt, lijkt alleen de medische keuring een overgang nog in de weg te staan. Parzyszek, die ook in de belangstelling van een Turkse en Deense club stond, zal naar alle waarschijnlijkheid dit weekeinde naar Polen afreizen om de laatste formaliteiten af te wikkelen. Onduidelijk is nog of hij vrijdagavond mee zal doen in de eerste oefenwedstrijd van PEC, op bezoek bij hoofdklasser en buurman Berkum.

De Pool werd een jaar geleden transfervrij opgehaald bij De Graafschap en tekende als beoogde eerste spits voor drie seizoenen bij PEC. Parzyszek begon ook als basisspeler maar kon moeilijk renderen tussen de naar binnen trekkende vleugelspitsen. Hij werd één van de vele slachtoffers van de stoelendans in de punt van de aanval van PEC. Desalniettemin groeide hij in Zwolle uit tot publiekslieveling. In de laatste maand kreeg Parzyszek een nieuwe kans, maar voor het eredivisieslot werd hij opnieuw door trainer John van ’t Schip gepasseerd. In 23 competitieduels kwam Parzyszek vijf keer tot scoren.