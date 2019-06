Quispel tekent eerste profcontract bij PEC Zwolle

Quispel (17) werd in het afgelopen seizoen met VV Emmen kampioen in de eerste klasse van de zondagamateurs. Hij komt uit de opleiding van FC Twente en trainde dit seizoen al regelmatig mee met PEC Zwolle O17 en de beloften.

Technisch directeur Gerard Nijkamp stelt dat meerdere clubs interesse hadden in Quispel. ,,Daarom zijn we zeer contant met zijn komst.’’ De middenvelder traint in de voorbereiding mee met de eerste selectie, daarna wordt besloten in welk team hij komend seizoen zal spelen.