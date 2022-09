Rav van den Berg zal graag met Oranje O19 in Hardenberg willen spelen

Bij PEC Zwolle is de speeltijd nog beperkt, met twee invalbeurten in de eerste vier wedstrijden. Maar Rav van den Berg krijgt als het meezit deze maand ook een kans bij Oranje O19. Dat team begint in Hardenberg aan de EK-kwalificatie.

De jongste Van den Berg (18) is een bekende in de kaartenbak van de KNVB, hij speelde vijf jeugdinterlands. En hij is in beeld bij bondscoach Martijn Reuser van Oranje O19, die liefst 34 spelers in de voorselectie heeft opgenomen voor de eerste EK-kwalificatiewedstrijden tegen Moldavië, Noord-Ierland en Slovenië. Die duels worden later deze maand gespeeld op de velden van HHC Hardenberg (21 september Moldavië en 27 september Slovenië) en Achilles'94 in Assen.

De concurrentie is wel hevig, met zeven spelers van Ajax en acht vertegenwoordigers van AZ in de eerste selectie. En ook op dit niveau heeft Nederland al spelers van buitenlandse clubs als Manchester City, Juventus en Borussia Dortmund in het vizier.

Twee stappen

Oranje moet twee stappen zetten om het eindtoernooi op Malta (zomer 2023) te bereiken. In de eerste ronde gaan de beste twee landen door, in de Elite-ronde in het voorjaar plaatst alleen de winnaar zich voor het EK.

De andere Van den Berg, Sepp, is opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje, dat zich heeft verzekerd van deelname aan het EK 2023 in Roemenië en Georgië. Jong Oranje speelt deze maand tegen België en Roemenië. Sepp van den Berg (20) staat voor zijn debuut bij Schalke 04, dat de verdediger deze week huurde van Liverpool.