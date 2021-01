Rechtsback Sai van Wermeskerken voelt weinig voor een langer verblijf bij PEC Zwolle

Het liefst gaat PEC verder met Van Wermeskerken, die in de zomer van 2019 neerstreek in Zwolle. De oud-speler van FC Dordrecht en SC Cambuur, vaste waarde in het team van trainer John Stegeman, denkt daar zelf iets anders over en heeft aangegeven graag een stap hogerop te willen maken. Vorige maand opende Van Wermeskerken nog een sushizaak in de Overijsselse hoofdstad.