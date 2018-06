Recordaankoop Van Duinen: 7,5 ton? Ik ga er niet anders van spelen

VIDEO PEC Zwolle trapt seizoen af zonder Nicolás Frei­re

26 juni Onder knallende vuurwerkfonteinen, in de stralende zon en op een prachtige grasmat ging maandagavond de kop eraf bij PEC Zwolle. Honderden supporters maakten in Wijthmen kennis met een zestal nieuwe spelers en de nieuwe Australische assistent-trainer, maar ze zagen Nicolás Freire vanwege een op handen zijnde transfer ontbreken. ,,De transformatie is groter dan vorig jaar", weet Van 't Schip.