Redan voelt zich lange tijd matchwinner voor PEC Zwolle, maar dan komt de slotfase tegen PSV

Het had een perfecte week kunnen worden voor Daishawn Redan, aanvaller van PEC Zwolle. Met de titel van matchwinner in het verschiet ging het na rust toch nog mis voor de hekkensluiter. De stunt die zo lang lonkte, verdampte in de slotfase: 3-1.

Voor PEC-aanvaller Redan had een fijne voetbalweek een nog fijner slot kunnen krijgen. Dinsdagavond begon de geboren Amsterdammer verrassend in de basis bij Jong Oranje én verzorgde hij één van de vijf treffers. Vier dagen later, in Eindhoven tegen PSV, was hij wederom trefzeker, nu in het blauwwitte shirt van PEC. Man van de wedstrijd werd hij alleen niet: in de slotfase voorkwam PSV een daverende verrassing.

Uittrap Lamprou

Verslagen viel aanvoerder Bram van Polen op het gras na de 2-1 van Cody Gakpo, een voor PSV bevrijdende goal. Hoe anders was de stemming bij PEC eerder op de avond. Na drie minuten verraste Redan de slapende verdediging voor PSV door na een uitstekende uittrap van Kostas Lamprou diens collega Joël Drommel te verschalken: 0-1.

Tot zijn wissel in de 62ste minuut, toen Redan plaatsmaakte voor de gepasseerde Slobodan Tedic, hield PEC Zwolle knap stand in Eindhoven. Met kunst en vliegwerk bij vlagen, want PSV kreeg genoeg kansen om wat aan de achterstand te doen. Met name spits Eran Zahavi had móeten scoren, maar Kostas Lamprou en de lat stonden een Brabantse treffer in de weg. En ook na de wissel van Redan lukte het de PSV’ers maar niet om van die hatelijke nul te komen.

Verse krachten

Zo kwam de Zwolse stunt in het Philips Stadion in Eindhoven steeds dichterbij, ook met de verse krachten Tedic, Mees de Wit (terug na weken absentie) en kleedkamerspeler Ryan Koolwijk in de gelederen. PEC ontregelde het spel van PSV geregeld, geheel naar wens van trainer Art Langeler.

Die stunt kwam er alleen niet. Na de gelijkmaker van André Ramalho, een kopbal in de 84ste minuut, werd het via Cody Gakpo en Olivier Boscagli (fraaie vrije trap) ‘gewoon’ 3-1 voor de Eindhovenaren. En dropen de spelers van PEC Zwolle, inclusief de al gewisselde Redan, wederom af. Weer zonder overwinning. Weer zonder punten.

