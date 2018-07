Rentree Dekker nog niet aanstaande, Marcellis en Namli zijn terug

Marcellis trainde maandagmiddag, terwijl zijn ploeggenoten vrij waren, voor zichzelf in het stadion, samen met Dekker. Een dag later deed de ervaren verdediger weer volledig met de groep mee. ,,Dirk had last van zijn knie en heeft een poosje op een ander niveau doorgetraind. Hij is, net als Namli, inzetbaar tegen Hannover'96", zegt coach John van 't Schip.