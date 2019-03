Reserves PEC Zwolle laten zich in doelpuntrijk oefenduel zien aan Stam

Omdat deze week in het teken staat van interlandvoetbal, speelde PEC Zwolle achter gesloten deuren een oefenwedstrijd tegen competitiegenoot De Graafschap. Internationals Thomas Lam (Finland), Darryl Lachman (Curacao), Denis Genreau (Australië) en Sepp van den Berg (Oranje O19) ontbraken. Mickey van der Hart en Pelle Clement kregen rust.

Voor Stam was het oefenpotje tegen De Graafschap eveneens een mooie gelegenheid om te kijken naar het hart van zijn defensie. Omdat Thomas Lam en Bram van Polen de eerstvolgende competitiewedstrijd (tegen FC Emmen) geschorst zijn, moet de trainer puzzelen. Ouasim Bouy kreeg donderdag de kans centraal achterin, samen met Van Polen. De kans lijkt groot dat Bouy die positie ook op 31 maart gaat invullen.

Vroege tegentreffer

PEC Zwolle, dat vooral bestond uit wisselspelers, kwam al vroeg op achterstand. Nota bene door een doelpunt van Stef Nijland, die vorig seizoen nog in de Overijsselse hoofdstad speelde. Maar via middenvelder Clint Leemans, een van de spelers die na de winterstop weinig aan spelen toekomt bij PEC, en Stanley Elbers stond het na een half uurtje alweer 2-1.

In de zestigste minuut nam PEC Zwolle afstand van de nummer zestien van de eredivisie. Lennart Thy schoot de bal uit de draai knap in de bovenhoek, niet veel later gevolgd door de 4-1 van Zian Flemming uit een hoekschop. Linksback Dico Koppers, die eerder dit jaar al zijn rentree maakte bij de beloften, speelde voor het eerst na zijn zware blessure de hele wedstrijd.