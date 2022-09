Reserves PEC Zwolle winnen met ruime cijfers van Suriname, Sam Kersten maakt eerste speelminuten

PEC Zwolle hoopt laatste dagen van transfer­markt nog op aanvallen­de verster­king: ‘Soms moet je geluk hebben’

PEC Zwolle gaat kijken of het zich in de laatste dagen van de transferperiode nog kan versterken met een aanvaller. De bezetting voorin is mager, nu Gervane Kastaneer en Chardi Landu geblesseerd zijn. Lennart Thy is wel weer fit, maar kan nog geen hele wedstrijd spelen en begint vrijdagavond op eigen veld tegen Jong PSV (20.00 uur) waarschijnlijk op de bank.

25 augustus