Reza Ghoochanne­j­had is blij dat zijn periode bij PEC erop zit: ‘Ik heb twee seizoenen lang op mijn tong gebeten’

Reza Ghoochannejhad (35) kroonde zich tweemaal op de rij tot topscorer bij PEC Zwolle, maar werd tot zijn grote frustratie nauwelijks opgesteld. Zelfs niet na een hattrick. ,,Dit is bijna tegen het persoonlijke aan.” De Iraniër, die in twee seizoenen slechts veertien keer in de basis stond, is dan ook blij dat zijn periode bij PEC erop zit, vertelde hij na de laatste competitiewedstrijd tegen FC Groningen (1-0 zege).