Reza Ghoochannejhad kopt en schiet bij verbluffende PEC-entree eredivisierecords aan diggelen

Ghoochannejhad, die deze week zijn 32ste verjaardag viert, liet na zijn droomdebuut voor PEC Zwolle weten vier maanden achterstand te hebben, omdat hij in de zomermaanden geen wedstrijd speelde. Het weerhield hem er niet van onmiddellijk een ongekende scoringsdrift te etaleren.

Drie minuten na zijn invalbeurt trof Ghoochannejhad met een knappe kopbal doel bij zijn eerste balcontact. Tussen de 81ste en 88ste minuut tilde de Iranese aanvaller de stand zelfs naar 5-2 met nog drie goals. Dat blijkt de snelste hattrick in bijna 10 jaar. Bryan Ruiz was voor Twente, in maart 2010 tegen Sparta, drie keer trefzeker in 4 minuten.

Ghoochannejhad noteerde één keer eerder een hattrick in de eredivisie, op 22 januari namens sc Heerenveen bij PSV (4-3). Tegen RKC bracht de routinier het aantal hattricks van PEC op het hoogste niveau op 10. De laatste die de Zwolse eredivisionist aan drie treffers in één competitieduel hielp, was Lars Veldwijk vier jaar geleden tegen Excelsior (3-0).

Kezman

Waar Ghoochannejhad het afgelopen seizoen voor APOEL Nicosia en Sydney FC in totaal drie keer scoorde, overtrof hij dat aantal in zijn eerste 34 minuten voor PEC Zwolle. Zestien jaar lang was Mateja Kezman de speler die in eredivisieverband het minste aantal minuten (59) nodig had om de doelman van de tegenstander, in dit geval Volendam, vier maal te verschalken.