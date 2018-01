Rick Dekker (22) tekent bij en verbindt zich tot 2020 aan PEC Zwolle

De 22-jarige Dekker is bezig aan zijn vierde seizoen in Zwolle, nadat hij in 2014 werd opgepikt bij Feyenoord. De controleur keerde dit seizoen ijzersterk terug van een kruisbandblessure. In De Kuip maakte Dekker zijn rentree in de basis en in ook in de tien competitieduels die volgden bleef hij een vaste waarde onder trainer John van 't Schip.

,,PEC Zwolle is de club waar ik mijn debuut in het profvoetbal maakte en waar ik veel aan te danken heb", stelt Dekker op de website van PEC. ,,In Zwolle heb ik al veel moois meegemaakt en ook tijdens mijn kruisbandblessure, het sportieve dieptepunt uit mijn carrière, was de club er voor mij. Het voelt dan ook goed om mijn contract hier te verlengen en samen met PEC Zwolle de toekomst in te stappen."