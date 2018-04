Rick Dekker: de stille, maar o zo belangrijke kracht van PEC Zwolle

Met dank aan Rick Dekker, die tegen Sparta Rotterdam (2-0) weer onopvallend opvallend de balans bewaakte, weet PEC Zwolle weer wat winnen is. Over een stille kracht die maar moeilijk zonder offers, FC Barcelona en maatje Stef Nijland kan. ,,Als iemand mij nodig heeft, zeg ik niet: Sorry, maar ik heb geen zin."

'Als die bal erin was gegaan, had je de poorten beter dicht kunnen doen. Ik was het stadion uitgerend", grapt Rick Dekker (23). De controlerende middenvelder kwam tijdens de overwinning op Sparta Rotterdam (2-0) met een getoucheerd schot zowaar eens dicht bij een zeldzame treffer. ,,Ik speel ook niet snel een man uit. Op het veld doe ik geen gekke dingen. Stille kracht? Ja, ik ben geen speler die snel opvalt."

En juist daarom springt Dekker in het oog. Hij heeft zich na een zware knieblessure opgewerkt tot een onmisbare schakel van PEC Zwolle. Eenmaal fit maakte hij in Rotterdam, uitgerekend in de stad waar hij revalideerde en tegen de club die hem vormde, zijn rentree in de basis. Daar ging hij niet meer uit. PEC zette met Dekker meteen de langste reeks zonder tegentreffer in de clubgeschiedenis neer.

Dekker scoort altijd een voldoende. Ook in de hopeloze maanden februari en maart, toen reeds bewierookte teamgenoten door de mand vielen. Meestal op het middenveld, maar ook als de staf hem uit nood naar de defensie schuift, staat hij zonder morren zijn mannetje. ,,Daar heb ik bij Feyenoord in de jeugd veel gespeeld. Als laatste man, met Sven van Beek bij me als voorstopper. Dat komt me nu bij PEC Zwolle nog van pas. Ik ben heel fel, maar voetbal vooral met mijn hoofd."

Poetsen

Van 't Schip roemt zijn intelligente middenvelder om zijn 'poetsende' kwaliteiten. Tegen Sparta blijkt waarom. Dekker neemt samen met Ryan Thomas het middenrif in handen. Als een mug, die er steeds weer is en om je heen blijft zoemen, steekt hij zijn tegenstanders steeds weer van de bal, om die moeiteloos bij een creatievere medespeler af te leveren. Dat Dekker secuur is in zijn passing, blijkt wel uit statistieken. Als het op passnauwkeurigheid aankomt, behoort de controleur tot de beste middenvelders in de eredivisie.

Volledig scherm PEC Zwolle-middenvelder Rick Dekker behoort tot de middenvelders met de hoogste passnauwkeurigheid in de eredivisie. © ProShots

Ook zonder bal zijn de cijfers in de maanden februari en maart, waarin het PEC Zwolle dramatisch verging, alleen maar indrukwekkender geworden. Bracht Dekker zijn ploeg voor de winterstop gemiddeld ruim vijf keer per wedstrijd in balbezit, in 2018 helpt hij PEC gemiddeld acht keer per wedstrijd aan de bal. Dribbels, steekballen en scharen laat hij aan zijn kompanen over. Dekker weet wat hij wel en niet kan. Saai of niet, hij haalt voldoening uit zijn dienende rol.

Eigenlijk is dat buiten het veld niet heel anders, legt hij uit. ,,Ik ben altijd wel een lieve jongen geweest, denk ik. Op school was ik zelden lastig en ik ben van nature wel behulpzaam ingesteld. Als iemand mij nodig heeft, sta ik vrijwel altijd voor diegene klaar. Je zult mij niet horen zeggen: 'Sorry, maar ik heb geen zin.'"

Busquets

In het veld vervult niemand de rol van defensieve middenvelder zo goed als Sergio Busquets van FC Barcelona. ,,Hij is de beste", stelt Dekker grijnzend. ,,Daar ben ik alleen nog heel ver van verwijderd. Vroeger was Iniesta mijn voorbeeld. Nu let ik heel veel op Busquets." Zaterdagavond lukt dat alleen even niet. Terwijl Dekker vertelt over zijn liefde voor FC Barcelona en antipathie tegen Real Madrid, speelt zijn favoriete club tegen Sevilla.

,,Ik keek van de week of onze wedstrijden samenvielen en ja, hoor. Daar baal ik dan echt even van. Als het uitkomt, kijk ik alle wedstrijden, samen met Stef Nijland. Bij hem of bij mij thuis. We kunnen uren naar Barcelona kijken. Ik denk dat we wel vier keer in de week bij elkaar over de vloer komen", aldus Dekker. Hij is in Zwolle maatjes geworden met Nijland. Het contract van de speler met wie hij het meest optrekt, werd vorige week formeel opgezegd. ,,Ontzettend jammer. Ik ga Stef hier ook missen. Aan de andere kant weet je dat dit bij voetbal hoort."

Het klaverjasgroepje van PEC verliest in Nijland een trouw lid. Vrijdag nog, een dag voor de wedstrijd, vlogen de kaarten in het spelershome urenlang over tafel. De spelers schepten na de training, rond 11.30 uur, hun lunch op. Om 15.00 uur werd er nog gekaart. Dekker: ,,De sfeer is ondanks de resultaten niet heel anders geworden. We gaan nog steeds heel goed met elkaar om. Deze hele week is er gehamerd op het belang van deze wedstrijd tegen Sparta. Dat voel je als spelers ook als je zo lang niet wint. Dit moeten we doortrekken en dan halen we die play-offs vanzelf."