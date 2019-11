Rick Dekker: knullige tegengoals, PEC-trainer geen punt van discussie

,,Nee, hier kun je niet tegen voetballen’’, erkende Dekker. ,,Hoe wij de doelpunten weggeven…. Zo knullig. Het heeft te maken met de manier hoe wij aan een wedstrijd beginnen. We hoeven niet geweldig te spelen, maar gewoon eens de boel achterin dichthouden en uitgaan van de nul. Nu geven wij het zelf weg in die slechte eerste helft. Na rust ging het beter, maar konden we het niet meer rechtzetten.’’

Sterke fase

Tegen een uiterst pover FC Twente, vond Dekker. ,,Ik vond ze helemaal niet zo goed, vooral na rust waren wij de baas op het veld. We speelden in die fase prima, vond ik. Die 2-1 van Reza was terecht en we hadden recht op de gelijkmaker. Al kregen we niet heel erg grote kansen meer.’’

Trainer