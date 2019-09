RKC’ers Elbers en Leemans zijn door het lot aan elkaar verbonden

Drie weken geleden stonden ze nog samen op het veld bij het zwalkende PEC Zwolle. ,,We zeiden tegen elkaar: waar gaan we heen, wat gaat het worden? Dan is het toch heel mooi dat je nu weer samen bent bij RKC Waalwijk.” Aan het woord is Stanley Elbers (27), die inmiddels gedebuteerd is voor Waalwijkse club. Clint Leemans, die zondag op zijn 24ste verjaardag tegen PEC Zwolle hoopt te debuteren, is zijn metgezel of - beter gezegd - zijn lotgenoot. Beide spelers kregen in de gaten dat er in Zwolle na een seizoen weinig toekomst meer was.

Elbers ging al aan het begin van de voorbereiding op gesprek bij de nieuwe trainer, John Stegeman. Daar werden afspraken gemaakt. Tegen Willem II speelde hij op de rechterflank. Een week later moest hij plaatsnemen op de bank. ,,Zwolle liet duidelijk zien dat ik vierde of vijfde keuze was voor de flanken. Ik loop lang genoeg mee om zelf de conclusie te trekken. Soms werkt het niet. Dat ligt niet perse aan een club. Daarom is het prettig dat Zwolle goed en fijn heeft meegewerkt.”

Volledig scherm Elbers in het shirt van PEC Zwolle. © BSR/SOCCRATES

Op voorspraak van John van 't Schip

Net als Elbers werd Leemans vorig seizoen op voorspraak van John van ‘t Schip naar Zwolle gehaald. Hij kampte met blessures. Eenmaal weer fit was Jaap Stam de nieuwe trainer. Die nam met Pelle Clement een ‘eigen’ speler mee. ,,Een goede voetballer, maar die speelde wel op mijn positie”, aldus Leemans. Die vocht nog wel terug en draaide een goede voorbereiding. Twee dagen voor het openingsduel met Willem II kwam de trainer naar hem toe. ‘Ik ga je niet meer opstellen’, kreeg Leemans te horen. ,,Dan is het uitzichtloos. Een week later kwam de club er officieel mee. Ik moest me bij de directeur melden. Ik kon uitkijken naar wat anders.” Leemans had zijn trainer in een bewogen week makkelijk neer kunnen halen. Dat doet hij niet. ,,Er wordt bij PEC gesproken over topsportklimaat en dan gebeurt er zoiets. Meer ga ik er niet over zeggen.”

Volledig scherm Clint Leemans in het duel met Willem II. © BSR/SOCCRATES

Dat is verstandig. Leemans staat na dit seizoen nog een jaar onder contract bij PEC Zwolle. Elbers voelt zich inmiddels al echt een RKC’er. Hij is dan wel voor een jaar gehuurd, aan het einde van het seizoen loopt zijn contract bij PEC Zwolle af. Dan is hij vrij om te gaan en te staan waar hij wil.

Comfortzone

Leemans geeft aan dat hij het ook moeilijk had in Zwolle, waar hij voor het eerst voor zichzelf moest zorgen. ,,Voor mij is het belangrijk dat ik weer in mijn comfortzone kan gaan wonen”, doelt hij op Veldhoven. ,,In de buurt van familie en vrienden. Dat is toch heel anders. Als we in Zwolle op maandag trainden, moest ik op zondagavond weg.”

Bij Elbers speelde hetzelfde. ,,Sinds ik bij Excelsior voetbalde is Rotterdam mijn thuis geworden. Daar voel ik me superfijn”, zegt de in Wassenaar geboren voetballer. ,,Maar daar moest ik juist voor mijn ontwikkeling weg. De stap van ADO Den Haag naar Helmond heeft me als voetballer en mens goed gedaan.” Er leek tot de overstap naar Zwolle een stijgende lijn in de loopbaan van Elbers te zitten. ,,Op een bepaald punt is dat niet belangrijk meer”, zegt de buitenspeler. ,,Je moet er vooral plezier in hebben. Dat is een van de redenen dat ik voor RKC heb gekozen. De manier waarop ze met je omgaan, de sfeer, de trainer, de accommodatie, alles is top.”

Quote Je moet er vooral plezier in hebben. Dat is een van de redenen dat ik voor RKC heb gekozen. De manier waarop ze met je omgaan, de sfeer, de trainer, de accommoda­tie, alles is top. Stanley Elbers

Leemans kan dat alleen maar beamen. ,,Ik heb gesproken met Fortuna, NAC en RKC. In mijn PSV-tijd had RKC altijd al wat. Want PSV won niet zo vaak in Waalwijk. Ik wil nu helpen om de club in de eredivisie te houden. In mijn periode bij VVV maakte ik tien doelpunten in de eredivisie. Het zou mooi zijn als dat weer lukt. Dan zie ik wel waar ik volgend seizoen terecht kom.”

Reputatie

De Veldhovenaar heeft een reputatie als het om het nemen van vrije trappen gaat. Hij wil zichzelf geen specialist noemen. ,,Maar als ik iets mijn kwaliteit mag noemen, dan is het toch het schot in mijn linkerbeen. Ik had een blessure aan mijn enkel en moest anders gaan schieten. Anders deed het pijn. Zo is die vaste trap ontstaan. Een geluk bij een ongeluk.”

Elbers is in normale doen goed voor vijf tot tien treffers. Hij speelt het liefst vanaf de linkerflank. ,,Maar ik ga staan waar de trainer me nodig heeft”, zegt hij. Over het niveau van RKC is hij zeer te spreken. ,,Dat we nog maar één punt hebben, schrikt me niet af. Als we zo blijven spelen, komen die punten vanzelf.” Een eerste winstpartij in Zwolle zou voor Elbers en Leemans prachtig zijn. ,,Hoe ik dan zal reageren, daar ben ik niet uit”, zegt Elbers. ,,Er werken ook veel fijne mensen bij Zwolle. Maar verder heb ik niks meer met die club.”