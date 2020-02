RKC: garant voor sensatie en sentiment

Twee keer op rij de nul: kan PEC volgende week het clubrecord evenaren?

6 februari Het kan verkeren. Voor de winterstop slaagde PEC Zwolle er maar niet in om een clean-sheet in de eredivisie te noteren, maar in 2020 ziet de wereld er ineens anders uit. Twee keer op rij hield de ploeg van trainer John Stegeman ‘de nul’.