RKC verlost ook Clint Leemans van reserverol bij PEC Zwolle

ONDERHANDELING PEC heeft akkoord met Novakovich maar ziet vraagprijs Reading nog als struikel­blok

29 augustus Het is nog maar de vraag of PEC Zwolle doelwit Andrija Novakovich weet los te weken bij Reading. De eredivisionist is met de 22-jarige spits zelf in hoofdlijnen wel akkoord, maar hikt vooralsnog nog tegen de vraagprijs van zijn Engelse werkgever aan.