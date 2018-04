Road to Europe: PEC Zwolle bij zege in Limburg dichtbij incheckbalie play-offs

De laatste, cruciale maand van het eredivisieseizoen begint voor PEC Zwolle vanavond in Kerkrade tegen Roda JC. Europees voetbal? Het gedroomde ticket wordt op 19 mei vergeven. Om mee te dingen, dient de huidige nummer zes in de resterende vijf duels eerst minimaal drie van de vijf achtervolgers af te schudden. Alles over de play-offs.