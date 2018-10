Rode badjas ligt nu op zolder bij bekerwinnaar Nijland

Stef Nijland won de KNVB-beker in 2014 met PEC Zwolle. Nu jaagt de voetballer met De Graafschap op een nieuw sprookje. Dinsdagavond is PEC de tegenstander in de tweede ronde.

Of hij de rode badjas nog weleens draagt? Stef Nijland schudt lachend zijn hoofd. ,,Ik geloof dat de badjas bij een verhuizing ergens in een doos op zolder is beland. Ik ben er niet aan gehecht’’, zegt de voetballer van De Graafschap over het symbolische kledingstuk voor de winnaar van de KNVB-beker. ,,Tegenwoordig zijn er veel foto’s en videobeelden van zulke wedstrijden terug te vinden op internet, daar kijk ik soms wel naar.’’

Volledig scherm Stef Nijland (achteraan, tweede van links) deelt in de feestvreugde na de bekerwinst van PEC Zwolle in 2014. © Peter Lous De tastbare herinneringen liggen dan verscholen onder een laag stof, maar de bekerwinst met PEC Zwolle in 2014 zit nog vers in zijn geheugen. Nijland (30) denkt nog geregeld terug aan de memorabele finale tegen Ajax (5-1 zege) en de bijbehorende feesttaferelen, ook al keek hij in De Kuip 90 minuten vanaf de bank toe. ,,Ongelooflijk dat we die wedstrijd na een snelle tegentreffer zo dik wonnen. Alles viel die dag op z’n plek. De sfeer rond de wedstrijd, de grachtentocht door Zwolle, de huldiging; het waren fantastische momenten om mee te maken. Ik word er nog vaak aan herinnerd. Vorige maand was ik bij het bekerduel van PEC bij Staphorst, toen werd ik er door veel mensen over aangesproken.”

Sinds het bekersucces met PEC - waar zijn huidige ploeggenoot Furdjel Narsingh ook deel van uitmaakte - begint het bij Nijland al snel te kriebelen zodra het toernooi ter sprake komt. Daar heeft de verloren finale met de Zwollenaren in 2015 (2-0 tegen FC Groningen) weinig aan veranderd. Vanavond neemt hij het met De Graafschap in de tweede ronde op tégen PEC, de club waar Nijland de afgelopen vijf seizoenen onder contract stond. ,,Ik heb in Zwolle de gouden jaren van de club mogen meemaken. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal maakte ik tegen Ajax het enige doelpunt en we speelden Europees voetbal. Het bekertoernooi heeft me al veel goeds gebracht.’’

Bekerkoorts

Quote In de strijd om de Johan Cruijff Schaal maakte ik tegen Ajax het enige doelpunt en we speelden Europees voetbal Stef Nijland, voetballer De Graafschap Nijland merkt dat de KNVB-beker bij de Doetinchemse eredivisionist nog lang niet bij iedereen leeft. De geboren Groninger probeert zijn ploeggenoten aan te steken met de bekerkoorts. Overwinteren in het toernooi kan voor een flinke boost zorgen in de degradatiestrijd, stelt hij. ,,Het doet iets met een groep als je tijdens het trainingskamp in de winterstop nog op twee fronten actief bent. Dat zorgt voor een positieve vipe’’, spreekt Nijland uit ervaring.

,,Ik had het er onlangs toevallig nog over met Erik Bakker (oud-ploeggenoot bij PEC Zwolle en nu ook speler van De Graafschap, MvS). Hij werd twee jaar geleden met Cambuur na strafschoppen uitgeschakeld in de halve finale en kent dat gevoel dus ook. Ik proef hier nog niet echt dat mensen ermee bezig zijn. Misschien is dat ook niet zo gek, want De Graafschap heeft de laatste jaren weinig succes in de beker gehad. Maar als je ooit ver bent gekomen, dan kriebelt het al in de eerste ronde.”

Revanche

Voor Nijland staat het duel met PEC ook in het teken van revanche. De aanvallende middenvelder raakte zijn basisplaats twee weken geleden kwijt na de afgang tegen SC Heerenveen (0-5 nederlaag), maar krijgt tegen zijn oude werkgever weer speelminuten.