Rode kaart houdt Thomas Lam drie duels aan de kant

11 september Veel doelpunten en een hoop spektakel. PEC Zwolle - Feyenoord, zaterdag de ouverture van het seizoen, is sinds de terugkeer van de Zwollenaren in eredivisie in 2012 vrijwel altijd een knotsgekke wedstrijd. Hoe komt dat toch?