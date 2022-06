Roeland ten Berge: geen PEC vrouwen, maar rechterhand van René Hake bij GA Eagles

Cashen in de zandbak of terug naar PEC, clubloze Mustafa Saymak hoopt knoop snel door te hakken

Cashen in de zandbak of met PEC Zwolle de eerste divisie in. De clubloze Mustafa Saymak (29) hoopt snel meer duidelijkheid te krijgen over zijn toekomst. ,,Ik ga sowieso niet naar een andere club in Nederland.”

24 mei