Roeland ten Berge toch geen trainer van PEC Zwolle Vrouwen, er is een buitenkans voorbij gekomen

In de aanloop naar het nieuwe seizoen is PEC Zwolle Vrouwen spoorslags op zoek naar een trainer. De bestaande verbintenis met trainer-coach Roeland ten Berge, die vorige maand werd gesloten, is verbroken. Ten Berge aast een andere baan in het betaald voetbal.

Ten Berge werd vorige maand aangesteld als opvolger van Joran Pot, die in januari zijn overstap naar FC Twente kenbaar had gemaakt. Maar PEC en de trainer gaan nu in overleg uit elkaar en dat heeft ermee te maken dat er voor Ten Berge een andere optie voorbij is gekomen. ,,Een functie die voor hem in de categorie ‘nu of nooit’ viel’’, zegt operationeel manager Mariska Kogelman.

,,We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het beter is om nog voor het seizoen écht begint uit elkaar te gaan. Hoewel we Roeland graag in Zwolle hadden gehouden, zien we in dat er een onwerkbare situatie kon gaan ontstaan waar niemand bij gebaat zou zijn.’’

Het betekent wel dat PEC Zwolle druk zoekende is naar een andere coach. De voorbereiding op het nieuwe seizoen is voor de vrouwen al begonnen, de resterende stafleden staan met de speelsters op het veld. PEC heeft een verder verjongde en onervaren selectie. ,,Op korte termijn hopen we een nieuwe hoofdtrainer te presenteren”, stelt Kogelman.