Rol van Destan Bajselmani uitgespeeld, rechtsback behoort niet meer tot de selectie van PEC

Na het wegvallen van Sai van Wermeskerken, die in februari op de training zijn knie dusdanig blesseerde dat hij lange tijd uit de roulatie is, leek Bajselmani de beste papieren te hebben om de Japanner (27) tot minimaal oktober te vervangen.

Zo kreeg de Kosovaarse international niet alleen eind vorig seizoen onder Bert Konterman de nodige speelminuten, ook zag Art Langeler in hem lange tijd de ideale stand-in voor Van Wermeskerken. Helemaal omdat Daijiro Chirino, die andere rechtsback, met zijn 19 jaar nog te jong wordt geacht voor een basisplek en hij Bram van Polen, die ook als rechterverdediger kan spelen, liever in het centrum ziet.

Druk

Het paste precies wat Bajselmani voor ogen had. Of zoals hij deze voorbereiding aangaf: ,,Ik moet mij in de komende maanden laten zien. Of dat voor druk zorgt? Dat vind ik wel meevallen. Ik weet dat dit mijn kans is en dat ik er alles aan moet doen om die kans te pakken. Er staan nu negen wedstrijden in de eredivisie, maar daar moeten er nog flink wat bij komen.”

Voorlopig blijft die teller dus op negen staan. Want nadat Bajselmani vrijdag al bij PEC op de training ontbrak, zat hij zaterdag ook niet in de selectie van de Zwollenaren voor het oefenduel met Heracles Almelo, de wedstrijd die met 3-1 werd verloren.

Quote We hebben het een paar keer met Destan geprobeerd, maar daar waren we niet echt content over. En ja, dan schuift iedereen automa­tisch een plekje op Art Langeler, Trainer PEC Zwolle

Volgens Langeler was de beslissing om Bajselmani terug te zetten een optelsom. ,,We hebben het een paar keer met Destan geprobeerd in de voorbereiding”, aldus de trainer van PEC. ,,Maar daar waren we niet echt content over. En ja, dan schuift iedereen automatisch een plekje op. Dat betekent dat Destan voorlopig een stapje terug moet doen en niet meer in de selectie van PEC 1 zit.”

Verhuur

Omdat de Zwolse eredivisionist inmiddels al Mark Pabai, de rechtsback van Jong FC Utrecht, heeft overgenomen en Van Wermeskerken op de weg terug is, lijkt de rol van Bajselmani in Zwolle uitgespeeld. Er wordt nu gekeken of de verdediger uit Enschede, die in 2015 bij PEC arriveerde en op 5 oktober 2019 zijn debuut maakte tegen SC Heerenveen, als vervanger van Gustavo Hamer, kan worden verhuurd aan een club in de Keuken Kampioen Divisie. Bajselmani heeft in Zwolle nog een contract tot de zomer van 2022.