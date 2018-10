Rollen omgedraaid voor Overijsselse derby: Heracles is PEC van vorig seizoen

Het momentum in aanloop naar de Overijsselse derby van zaterdag ligt, in tegenstelling tot vorig jaar, bij Heracles. De bezoekers zijn dit seizoen uit de startblokken geknald, zoals PEC Zwolle dat in 2017 overkwam.

In de Overijsselse derby vergrootte PEC toen - in speelronde 5 - het gat naar Heracles van twee naar vijf punten. Na een kwart competitie bedroeg de voorsprong van de Zwollenaren zelfs negen punten op de provinciegenoot. Daar bleven er door de belabberde tweede competitiehelft aan het eind van het seizoen twee van over. PEC eindigde - achter de play-off-plaatsen - als negende, een plekje boven de buurman uit Almelo.

Een jaar later zijn de rollen omgedraaid. Heracles is nu de revelatie van het seizoen met 19 punten uit 9 wedstrijden en heeft daarmee een voorsprong van negen punten opgebouwd op PEC, dat tijdens de stroeve competitiestart tien punten vergaarde.

Garantie voor goals

Het streekgevecht is sinds de promotie van PEC in 2012 voor Heracles een garantie voor goals gebleken. In niet één van de 12 eredivisie-ontmoetingen die sindsdien op de rol stonden, hield de Zwolse ploeg de nul. Tegen geen enkele andere club stapte PEC zo vaak achter elkaar zonder clean sheet van het veld op het hoogste niveau.