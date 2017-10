Roof loodst PEC Vrouwen langs Excelsior Barendrecht

Uitblinkster

Roof schoot zelf raak vanaf elf meter. Tien minuten voor rust besliste de uitblinkster de wedstrijd door na een korte corner corner raak te schieten. Het schot van Roof werd onderweg nog aangeraakt, waardoor Sofie van Houtven, keepster bij hekkensluiter Excelsior Barendrecht, kansloos was. In de tweede helft krijgen beide ploegen nog kansen, maar er werd niet meer gescoord in Zwolle.