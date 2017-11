Roof schiet PEC Zwolle Vrouwen ook knap langs PSV

PEC Vrouwen schoot in eigen stadion uit de startblokken. Maxime Bennink trof na een paar minuten al doel met een fraaie uithaal. PSV Vrouwen kwam halverwege langszij toen Aniek Nouwen scoorde na een corner van de bezoekers.

De thuisclub kwam op slag van rust opnieuw op voorsprong. Roof schoof een penalty binnen na een handsbal van PSV. PEC Vrouwen kwam na rust steeds meer in de verdrukking maar hield met dank aan de eerder deze week gecontracteerde keepster Stephanie Bukovec stand. In de slotminuut tekende Roof, met haar vijfde treffer in drie wedstrijden, na een scherpe counter voor de beslissende 3-1.