Rustige nacht, drukke ochtend: Anco Jansen heeft liever ingepakte auto dan vuurwerk

Hij hield er al enigszins rekening mee. Wat wil je ook, als je in Zwolle geboren en getogen bent, jarenlang bij PEC hebt gevoetbald, als het even kan met vrienden nog een wedstrijdje meepikt in het stadion en die tobbende club nu ook nog eens een nieuwe dreun kan bezorgen. ,,Dan kun je wel iets verwachten natuurlijk", aldus Emmen-aanvaller Anco Jansen na de 0-1 nederlaag. ,,Ik was allang blij dat ze niets met vuurwerk hebben gedaan. Ik heb namelijk ook een vrouwtje en een kleine thuis.''

Prima geslapen

De aanvaller van FC Emmen had met zijn gezin prima geslapen, maar besloot voor de zekerheid na een rustige nacht met zijn gezin maar eens naar buiten te kijken. Daar zag Jansen zijn auto, maar ook weer niet. De wagen was door een aantal PEC Zwolle-supporters volledig in blauwe folie gewikkeld. Jansen heeft gelachen om de ludieke actie, hoewel hij er flink wat werk aan kreeg. ,,Zolang ze niets kapot maken, is het toch wel leuk.''

Volledig scherm Anco Jansen houdt Younes Namli van PEC Zwolle van zich af. 's Ochtends stond de spits een verrassing te wachten. ,,Zolang ze niets kapot maken, is het toch wel leuk.'' © Marcel Bonte/Soccrates

Groetjes

De vermoedelijke afzender kreeg hij bevestigd toen hij maar eens een kijkje ging nemen. 'Groetjes van de Vandas'. ,,Ik ging altijd bij PEC kijken met een groepje vrienden. Dat doe ik nog steeds wel eens als het niet botst met de training of wedstrijd bij Emmen. De liefde voor PEC is altijd wel gebleven. Of ik de treiteraars persoonlijk ken? Nou, dat de foto's van de auto die ik 's morgens gemaakt heb vrij snel daarna op sociale media circuleerden, zegt denk ik genoeg", stelde Jansen met een dikke grijns.

Gemiste kans