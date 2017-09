Ryan Thomas bereidt zich in Japan voor op belangrijke play-offs

Van der Hart mijdt de vluchtstrook: 'Strijd met Diederik blijft'

14:28 Hij was een week gefrustreerd en sliep zelfs slecht. Keeper Mickey van der Hart, die vanavond tegen De Meern terugkeert in het doel van PEC Zwolle, spreekt voor het eerst over zijn reserverol. ,,Ik wil laten zien dat ik kan knokken."