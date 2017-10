Ryan Thomas krijgt Peru als laatste horde voor het WK

Ryan Thomas moet voor deelname aan het WK met Nieuw-Zeeland in de play-offs in een tweeluik zien af te rekenen met Peru. Daarmee krijgt de smaakmaker van PEC Zwolle zijn zin.

,,Ik hoop dat we Peru of Paraguay treffen. Ik denk dat we dan namelijk de meeste kans hebben om het WK te bereiken. Tegen die landen is het wellicht fiftyfifty”, liet Thomas eerder weten. Met Nieuw-Zeeland neemt hij komende maand op tegen Peru, dat door een gelijkspel tegen Colombia als vijfde eindigde in de Zuid-Amerikaanse groep.

Argentinië stond voor de laatste speelronde nog zesde, maar wist op de valreep dankzij een hattrick van Lionel Messi in Ecuador zich zelfs zonder barrage te kwalificeren voor het WK in Rusland. Daar is Thomas blij mee. ,,Ik weet dat ik Messi misschien wel nooit meer tegenkom in mijn carrière, maar nog speel ik liever niet tegen hem en Argentinië in de play-offs. Tegen landen als Argentinië, Chili en Colombia krijgen wij het veel moeilijker, denk ik.”