Saïd Bakkati assistent-trainer en ook versterkingen op komst bij PEC Zwolle

Australiër Valkanis werd een half jaar geleden na een tip van de vorige week ontslagen John van ‘t Schip benoemd tot opvolger van Dwight Lodeweges. Valkanis, in het bezit van een aflopend contract, gaat nu een functie bekleden in de academie van PEC Zwolle. De clubleiding liet tijdens de presentatie bovendien weten dat het tot medio 2019 lopende contract van Van ‘t Schip is afgekocht.

Daar blijft het niet bij, want ook de selectie van PEC is net als in elke transferperiode de laatste jaren flink aan verandering onderhevig. Stam: ,,Of ik versterkingen heb geëist. Ik weet dat de club er alles aan doet om de selectie te versterken. Het liefst voegen we in elke linie nog een speler toe om nog meer kwaliteit in het elftal te krijgen.”