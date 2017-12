Sander van Looy en Rogier Benschop debuteren bij PEC Zwolle

Het debuut van de zelf opgeleide Van Looy bij PEC werd al eerder verwacht, aangezien de spoeling in de defensie al maanden dun is en hij in oktober zijn eerste profcontract tekende in Zwolle. Trainer John van ’t Schip liet al eens doorschemeren de kloof tussen de beloften van PEC en het eerste elftal nog te groot te vinden. Zo schoof de coach na de blessure van Philippe Sandler controleur Rick Dekker naar zijn achterhoede, waardoor Van Looy genoegen moest blijven nemen met speeltijd bij Jong PEC Zwolle. Toen voor de wedstrijd tegen ADO Den Haag Ryan Thomas (hij zou de geschorste Dirk Marcellis vervangen in de defensie) en Mustafa Saymak afhaakten, liet hij de Epenaar alsnog debuteren.

Benschop, Bruintjes en Woudstra

Waar de lange mandekker in de basis begon, mocht Benschop invallen. In de 73ste minuut, toen PEC al tegen een kansloze 4-0 achterstand aankeek in Den Haag, bracht Van ‘t Schip ook de rappe aanvaller uit de beloftenploeg in het veld. Hij verving Wouter Marinus. Benschop maakte eerder de overstap uit de jeugdopleiding van FC Utrecht. Naast Marcellis, Thomas en Saymak, kon PEC tegen ADO ook niet beschikken over Koppers, Freire, Sandler (geblesseerd) en Mokhtar (geschorst). Ook Mark Bruintjes en Shaquile Woudstra profiteerden in Den Haag van de vele absenties. Bruintjes mocht voor de tweede keer opdraven in de hoofdmacht van PEC en Woudstra viel voor de vierde keer deze maand in. Laatstgenoemde moest de strijd al snel staken met een blessure.