Sandler blij dat hij weer mag voetballen: 'Zat met moeite op de tribune'

Want van dat revalideren werd Sandler ook niet vrolijk. De resultaten van PEC waren goed, ook bij zijn absentie. Maar: ,,Ik zat met moeite op de tribune. Mijn sleutelbeen is nu wel volledig hersteld, al merk ik dat hij nog minder sterk is dan mijn andere bot. Ik volg een eigen programma om dat te verhelpen."

Slordig

Tegen NAC Breda hield Sandler de poorten gesloten, al was hij niet helemaal tevreden. ,,Het was een periode slordig. We liepen achteruit, dat is niet goed als je in eigen huis speelt. Zonder reden stonden we op onze eigen zestien. Dat mag niet."