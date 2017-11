Sandler dit jaar niet meer in actie voor PEC Zwolle

Sandler werd vanavond al geopereerd. Voor deze blessure staat een hersteltijd van vier tot zes weken, wat betekent dat hij dit kalenderjaar niet meer in actie komt.

Een domper in wat een mooie week had kunnen zijn voor Sandler. Afgelopen week speelde de jongeling nog een interland met Nederland onder 20 jaar in Italië en gisteren maakte hij een sterke indruk tegen PSV.