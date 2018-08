Sandler eert voormalig teamgenoot met rugnummer 34 bij Manchester City

Tijdens een oefenduel met Werder Bremen in Oostenrijk liep Nouri vorig jaar blijvende hersenschade op. ,,Dat nieuws was ontzettend heftig en pijnlijk”, zei Sandler ruim een jaar geleden in de Stentor. De verdediger had kort daarvoor nog appcontact gehad met Nouri. ,,Hij zei dat we vol voor onze kansen moesten gaan dit jaar. Appie bij Ajax, ik bij PEC. Als ik nu het veld op stap, denk ik ook aan Appie.”